La sindaca Celentano rassicura i lavoratori di Abc Latina: “Nessuna esternalizzazione”

LATINA – “L’amministrazione comunale intende rassicurare i lavoratori di Abc in merito al loro futuro occupazionale”. Lo dice la sindaca di Latina Matilde Celentano dopo le dichiarazioni diffuse dal sindacato Ugl Psa Latina che ha indetto per oggi l’assemblea dei lavoratori preoccupato dalla fase di stallo dell’azienda speciale pubblica.

“Una delle prime azioni portata avanti è stata proprio quelle di procedere con la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione dell’azienda Abc, con l’intenzione di lavorare insieme nell’ottica di un miglioramento del servizio, con correttivi per l’incremento della raccolta differenziata e del raggiungimento della tariffa puntuale. Obiettivi ai quali stiamo lavorando e che siamo sicuri che i lavoratori Abc condividano. Da quando ci siamo insediati – continua la prima cittadina – abbiamo inoltre avviato un dialogo costruttivo con chi svolge quotidianamente il servizio, che riteniamo di fondamentale importanza per la città. La nostra amministrazione non ha mai messo in discussione l’operato dei dipendenti Abc, che saranno protagonisti indiscussi dei cambiamenti che interesseranno la cittadinanza. Siamo in fase di approvazione del Pef alla quale seguirà il piano industriale che sarà condiviso con i lavoratori di Abc”.

In conclusione della nota Celentano dichiara: “Non ci sarà alcuna esternalizzazione del servizio, anzi: l’amministrazione ha intenzione di ampliare i servizi di Abc. Nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare personalmente, oltre che il Cda, anche il sindacato Ugl Psa Latina e l’amministrazione è a disposizione per chiarire ogni dubbio da parte dei lavoratori”.