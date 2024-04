Maltrattamenti e violenze alla madre, allontanata donna di Formia

FORMIA – La Polizia di Formia ha eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare a carico di una donna di trentasei anni resasi responsabile di maltrattamenti in famiglia. La donna è stata indagata perché con comportamenti reiterati da lungo tempo maltrattava la propria madre, con condotte offensive, persecutorie e minacciose.

In particolare, le aggressioni fisiche e verbali, consistenti anche in lancio di oggetti e sedie e con la distruzione di suppellettili e lo sfondamento di alcune porte dell’abitazione della madre convivente, si sono manifestate negli ultimi quattro anni e intensificate negli ultimi due mesi.

L’anziana madre, spaventata dall’aggressività della donna e temendo per la propria incolumità, ha sporto denuncia negli Uffici del Commissariato di Formia; le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno consentito di raccogliere elementi certi che hanno permesso di ricostruire quanto accadeva da tempo in ambito familiare, mettendo in luce un clima di aggressioni verbali che si verificavano ormai con cadenza quotidiana.

La Procura ha avanzato richiesta al G.I.P. di misura cautelare per frenare gli episodi e mettere in sicurezza il nucleo familiare, ordinanza è stata subito emessa con l’allontanamento dell’indagata dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi congiunti nonché con l’applicazione dell’ulteriore misura del divieto di dimora nel Comune di Formia.