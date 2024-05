Arrestato per droga a Latina, sconta la condanna, e viene rimpatriato perché irregolare

LATINA – Arrestato nel 2006 in un’operazione della squadra mobile di Latina per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, un cittadino tunisino irregolare sul territorio italiano è stato accompagnato ieri alla frontiera di Fiumicino per essere rimpatriato. L’uomo, 56 anni, era entrato in maniera irregolare sul territorio nazionale tramite la frontiera terrestre di Ventimiglia nell’ottobre del 1994, e si era reso responsabile sul territorio italiano di diverse attività illecite fino all’arresto avvenuto a Latina 18 anni fa. In seguito il nordafricano era stato condannato in via definitiva per i reati contestatigli e dopo aver scontato un lungo periodo di detenzione, uscito dal carcere di Genova, è stato rintracciato nuovamente sul territorio pontino e sottoposto dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina ai controlli amministrativi per le determinazioni sulla regolarità della permanenza sul territorio nazionale al termine dei quali è risultato irregolare. L’iter amministrativo si è concluso con l’adozione da parte del Questore della provincia di Latina dell’Ordine di accompagnamento immediato in frontiera che l’autorità giudiziaria ha convalidato. Quindi il rimpatrio su un volo con destinazione Tunisi.