Campoverde, perseguita la ex e due amici: scatta il divieto di avvicinamento

LATINA – Perseguitava la ex e con lei anche una coppia di amici. I carabinieri hanno eseguito nei confronti di un trentenne residente a Campoverde la misura cautelare personale interdittiva del Divieto di Avvicinamento alle persone offese emessa dal giudice dopo le indagini dei militari. Atti persecutori e danneggiamento le accuse: la ex compagna non convivente e i due conoscenti ricevevano raffiche di messaggi e chiamate intimidatorie, con le quali li minacciava anche di morte. Lo stalker si era reso anche protagonista di pedinamenti e appostamenti anche fuori dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro, che rendevano impossibile la vita dei tre . Ormai senza freni, anche per problemi di dipendenza da sostanze, aveva anche danneggiato l’auto della coppia.