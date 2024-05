Controlli a Fondi della Polizia, fermato un uomo con patente falsa

FONDI – Continua l’azione di controllo da parte della Polizia a Fondi, nell’ambito del rafforzamento delle misure di contrasto avverso il crimine diffuso, disposte dalla Questura di Latina.

Nelle maglie dei controlli è finito un cittadino di nazionalità straniera che è stato sorpreso alla guida di una autovettura, con un permesso di guida rilasciato da uno stato centro africano.

Gli Agenti della motovolante “Nibbio” del Commissariato, durante l’espletamento di un posto di controllo, notavano fin da subito che il giovane appariva incerto nel condurre il mezzo.

Grazie all’incrocio delle informazioni contenute nei data base delle forze di Polizia, accertavano che il permesso internazionale era stato rilasciato in maniera fraudolenta, in quanto il cittadino straniero, sebbene regolarmente soggiornante in Italia, non aveva mai conseguito la patente di guida nella sua nazione di origine.

L’uomo tentava quindi di evitare la sanzione prevista dal codice della strada mostrando addirittura ai poliziotti una fotografia che, aveva sul proprio smartphone, di una patente italiana rilasciata a suo nome dalla motorizzazione di Sassari.

Da una rapida verifica, gli Agenti accertavano che il documento non era presente nella banca dati della motorizzazione civile e che comunque non è consentito circolare con delle sole foto dei documenti.

Ai poliziotti motociclisti non restava altro che comminare al giovane straniero una sanzione di 5000 euro e il fermo per tre mesi della sua autovettura.

Ora spetterà al personale della Squadra Investigativa avviare delle mirate indagini volte all’identificazione del circuito criminale che fornisce falsi documenti di guida a cittadini stranieri del territorio.