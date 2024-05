Scompenso cardiaco, in funzione al Goretti di Latina la seconda sala angiografica

LATINA – E’ stata aperta ed è entrata in funzione in questi giorni la seconda sala angiografica della Cardiologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina prevalentemente dedicata all’attività dell’elettrofisiologia (per la cura delle aritmie del cuore e dello scompenso cardiaco). “Un ulteriore tassello per il completamento dell’intera Cardiologia dell’Ospedale”, sottolinea in una nota la commissaria della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli ricordando che ad agosto scorso erano state inaugurate “la nuova emodinamica di ultimissima generazione e una moderna Unità Coronarica di livello avanzato, con la possibilità di accogliere e seguire i pazienti più complessi”.

E presto arriveranno ulteriori novità per la struttura guidata dal professor Francesco Versaci, che da tempo ormai è indicata, nei principali rapporti di settore, come uno dei reparti d’eccellenza dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: “Stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione del reparto di degenza della Cardiologia che contiamo di terminare entro il mese di luglio”, aggiunge Cenciarelli.

“Garantire equità e accesso alle cure primarie rafforzando l’offerta di salute del territorio – continua la Commissaria – è l’obiettivo della Asl di Latina ed risultati della UOC UTIC, Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, diretta dal Prof. Francesco Versaci, parlano da soli rappresentando una best practice: i dati di attività clinica, presentati lo scorso anno al Ministero della Salute, mostrano l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, come primo nosocomio italiano per la cura dell’infarto e anche tra i primi in Europa. Con la nuova sala angiografica dedicata all’elettrofisiologia e all’elettrostimolazione, la ASL di Latina ha voluto investire anche nella innovativa terapia interventistica per la cura di tutte le aritmie complesse e per la cura dello scompenso cardiaco mediante dispositivi impiantabili, che ha subito in questi ultimi anni una crescita esponenziale presso la cardiologia del Goretti, offrendo in tal modo una eccellente opportunità di cure innovative a tutti gli utenti della provincia di Latina”.