David di Donatello, due musicisti pontini si esibiscono alla presentazione

LATINA – Si sono esibiti questa mattina al Quirinale due giovani musicisti pontini. La cantante e ukulelista di Latina Serena Ionta, in arte Serepocaiontas, e il chitarrista Gennaro Ricciardone, originario di Pontinia, hanno eseguito dei brani estratti dalle grandi colonne sonore cinematografiche in occasione della presentazione delle candidature ai David di Donatello. L’evento, presentato da Teresa Mannino e proposto in diretta su Rai 1, è avvenuto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ascolta Gennaro Ricciardone, da anni stabilitosi a Londra per fare musica, al microfono di Domenico Ippoliti