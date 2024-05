Europee, Stefanelli alle 11,30 su Radio Immagine

LATINA – Prosegue il giro di interviste per conoscere i candidati pontini alle elezioni europee dell’8 e 9 maggio, e oggi, venerdì 24 maggio alle 11,30 sarà in diretta su Radio Immagine il sindaco di Minturno e presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli candidato con la lista Stati Uniti D’Europa.

Stefanelli sarà poi a Roma al Cinema Adriano per Stati Uniti d’Europa con il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Dopo l’appuntamento della Leopolda, in cui Stefanelli aveva raccontato la storia della maestra Debora, adesso è il momento di un altro appuntamento importante, che sancisce il legame del sindaco pontino con Italia Viva.

“Per la prima volta parlerò dal palco di Roma, accanto a Matteo Renzi e Marietta Tidei, del nostro progetto europeo, del programma di Stati Uniti d’Europa e di una politica concreta, vicina ai territori e ai reali obiettivi del nostro Paese. Questo cammino verso l’Europa mi ha dato la possibilità di visitare i luoghi della nostra circoscrizione e scoprire una voce moderata e liberale, che chiede suoi rappresentanti”

In queste settimane, infatti, Gerardo Stefanelli, candidato nella circoscrizione Centro, ha girato nella provincia pontina, dove negli ultimi due anni da Presidente ha consolidato la sua presenza e dimostrato di essere un amministratore capace. La sua campagna si è estesa oltre i confini locali, toccando varie tappe nel Lazio fino alle Marche.

“Nel momento in cui la destra grida a meno Europa, noi siamo sempre più convinti che solo il ripristino della centralità dell’Unione può permetterci di competere in ambito internazionale. Per questo è importante votare chi realmente andrà in Europa e lì vorrà costruire un unico stato: quello degli Stati Uniti d’Europa.”