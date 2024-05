Gaeta, scooter parcheggiati male, uomo entra in palestra con un coltellaccio e minaccia il proprietario

GAETA – Si è presentato in una nota palestra di Gaeta brandendo un coltello a punta con una lama lunga 25 centimetri. A spingerlo, un incontrollabile fastidio per gli scooter parcheggiati male dai frequentatori della sala per allenamenti. L’uomo, un 42 enne residente nella città del Golfo è stato identificato e denunciato dai carabinieri per il reato di minacce aggravate dall’uso delle armi.

Erano le 21 di mercoledì quando l’uomo ha fatto la sua apparizione in palestra minacciando il proprietario considerato responsabile deòl fatto che gli scooter intralciassero la circolazione stradale. Sul posto dopo lo spavento sono arrivati i militari e l’uomo è stato bloccato mentre tentava di dileguarsi. Addosso aveva l’arma bianca utilizzata che è stata sequestrata.