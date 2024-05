La fisica e il mondo secondo Parisi: il premio Nobel riempie il D’Annunzio

LATINA – Una standing ovation ha accolto sul palco del teatro D’Annunzio, Giorgio Parisi, il premio Nobel che ha trascinato per due ore il pubblico di Latina in un viaggio a metà tra vita personale e scienza (che poi sono tutt’uno). Oltre 600 persone hanno assistito al talk condotto la geologo Giorgio Morelli, molti altri si sono dovuti invece collegare a distanza per ascoltare il fisico che ha accettato di chiudere la rassegna Lievito 2024. Accompagnato dall’amica Elettra Ortu La Barbera con la quale ha condiviso la passione per il Forrò, una danza brasiliana, Parisi ha provato a spiegare “La complessità ordinata” accompagnato dalla sua naturale ed empatica ironia.

Il rapporto con la scienza, perché è importante la cultura scientifica per tutti, perché è importante coltivarla nelle scuole, il pessimismo della società tra i temi che hanno accompagnato la serata. Sul suo lavoro: “Ho fatto delle scoperte e sto cercando di fare ordine, di pulire i punti sporchi della stanza”, spiega.

Prima dell’inizio dell’appuntamento abbiamo scambiato due chiacchiere con lo scienziato