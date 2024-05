Ladri di auto fermati alla stazione di Latina Scalo dai Carabinieri

LATINA SCALO – Avevano preso di mira un’auto in sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria di Latina Scalo: uno rovistava nell’abitacolo, l’altro aspettava su un’altra vettura con il motore acceso, pronto a scappare. I carabinieri del posto hanno notato i loro movimenti e sono riusciti a bloccarli, raggiungendo uno dei ladri dopo un lungo inseguimento a piedi. Si trattava di un apriliano di 28 anni e di un 35enne residente ad Anzio, trovati in possesso di arnesi da scasso e di una centralina utilizzata per avviare le auto forzate. Entrambi sono finiti in manette per tentato furto aggravato.