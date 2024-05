Latina, la mostra Art is now alla galleria OmniArt

LATINA – La galleria OmniArt organizza l’ultima mostra permanente della stagione dal titolo “ART IS NOW” pittura-fotografia-scultura. In esposizione nei locali di Via Legnano 65, dal 10 maggio e per tre mesi, le opere opere d’arte contemporanea scelte da Marianna Scuderi di: Anna COLAIACOVO – Leonardo BANDINELLI – Michele BRUNDO “ILESH” – Cristiano CAPEZ – Claudia CUNDARI “Claudia” – Massimo GRECO – Biagio IADAROLA – Lacramioara HATMANU – Enza MESSINI – Biagio IADAROLA – Chiara PARLANTI – Elena DINAPOLI – Marianna SCUDERI – Pasquale SIMONETTI.

“La mostra si presenta come una celebrazione dell’arte moderna e dell’innovazione artistica – dicono gli organizzatori in una nota – . L’allestimento è curato con grande attenzione per offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente e stimolante. Le opere d’arte sono disposte in modo da creare una narrazione visiva fluida e coerente. Gli artisti selezionati offrono una varietà di prospettive e approcci alla pittura, esplorando temi che vanno dall’interiorità dell’essere umano alla riflessione sulla società contemporanea. La sezione dedicata alla fotografia offre una panoramica di opere concettuali e astratte, ritratti, paesaggi mozzafiato, invitando i visitatori a riflettere sulla complessità del mondo che li circonda”.

Art is Now sarà presentata durante l’inaugurazione dalla critica e storica d’arte Sara Taffoni; interverranno gli architetti Ugo De Angelis e Anna Di Falco per discutere dell’argomento “La città creativa”.

L’ingesso è libero.

Giorni e orari di apertura dal martedì al venerdì dalle 16:30 alle 20:00. Il sabato dalle 19:30 alle 13:30 (domenica e lunedì chiuso).