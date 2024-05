Minturno, rubato il busto medievale del principe Caracciolo era custodito dall’Archeoclub

MINTURNO – Scompare per la seconda volta a Minturno il busto di epoca medievale che raffigura Principe Antonio Caracciolo Carafa. Ieri i carabinieri, al termine di specifiche indagini, ne hanno accertato il furto.

Era il 1992 quando sparì (forse incautamente buttato, forse volutamente trafugato) dal Castello Ducale di Minturno durante lavori di ristrutturazione per essere poi recuperato da un’ anziana all’interno della discarica in località Monticello. Dopo il ritrovamento è stato custodito presso la sede dell’Archeoclub “Minturnae”, fino al trasferimento dei locali dell’associazione, avvenuto il 29 marzo scorso. Da allora se ne sono perse le tracce ma solo all’apertura degli scatoloni al termine del trasloco, è stata notata l’assenza della scultura.

E’ stata l’attuale presidente dell’Archeoclub “Minturnae”, sorella della donna ormai defunta che aveva ritrovato il pezzo la prima volta, a chiamare i carabinieri che dopo alcuni accertamenti hanno appurato che è stato consumato un vero e proprio furto del busto del principe Antonio Caracciolo Carafa.