Open day, a Latina rilasciate 564 carte di identità elettroniche

LATINA – Ammontano a 564 le carte d’identità elettroniche rilasciate dal Comune di Latina negli open day organizzati nei fine settimana dell’11 e 12 maggio e del 18 e 19 maggio scorso.

Nel dettaglio, il servizio organizzato nelle quattro giornate presso l’ufficio Anagrafe di corso della Repubblica ha consentito il rilascio di 336 documenti; nelle sedi di Borgo Sabotino e di Latina Scalo, rimaste aperte soltanto nell’ultimo fine settimana, sono state soddisfatte rispettivamente 132 e 96 richieste.

Gli open day sono stati organizzati in vista delle consultazioni per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno prossimi, agevolando così l’utenza nelle richieste di rinnovo o prima emissione delle carte d’identità utili l’esercizio del voto.

“E’ stato svolto un servizio straordinario rivolto alla comunità con un risultato davvero eccezionale – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – Il mio ringraziamento va al personale che si è reso disponibile durante i due fine settimana e in particolare alle donne-madri che hanno lavorato nella giornata della festa della mamma”.

“ Il rilascio delle carte di identità sarà garantito dal servizio Anagrafe, presso la sede di via Ezio, anche nei giorni delle votazioni dell’8 e 9 giugno – ha aggiunto l’assessore con delega ai servizi demografici Francesca Tesone – Saranno inoltre garantire aperture straordinarie dell’ufficio elettorale per la richiesta e il ritiro delle tessere elettorali, di nuova emissione o duplicato: venerdì 7 giugno dalle ore 9 alle ore 18, sabato 8 giugno dalle 9 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23”.

Sono in fase di organizzazione da parte della dirigente Lucia Giovangrossi ulteriori open day per il rilascio delle carte di identità elettroniche da svolgersi nel mese di luglio, in vista delle vacanze estive.