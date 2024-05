Si amputa il braccio in un incidente, due agenti della polizia stradale di Aprilia lo salvano dall’emorragia

APRILIA – Si è salvato dalle ferite riportate solo grazie all’intervento della pattuglia della Polizia stradale di Aprilia che, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, con la cinta della divisa d’ordinanza ha bloccato l’emorragia causata da una quasi totale amputazione del braccio dovuta alla caduta da un maxiscooter. E’ accaduto nei giorni scorsi sulla Pontina al km 18 in direzione Roma dove un motociclista 46enne è stato disarcionato dal mezzo. L’uomo tenuto sveglio e monitorato dagli agenti preparati al pronto soccorso, è stato poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e portato in ospedale dove è stato operato per le gravissime lesioni subite nell’impatto. Sottoposto a più trasfusioni, ha ripreso conoscenza due giorni dopo e ha voluto ringraziare pubblicamente la Polizia Stradale e i in particolare i due poliziotti intervenuti per avergli salvato la vita.