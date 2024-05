Razzia di monitor e tv nella sede di Latina del Ministero delle Finanze: arrestato in flagranza un 34enne

LATINA – Furto sventato grazie all’intervento della Polizia di Stato nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze a Latina. I poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne accusato di tentato furto aggravato per aver preso dalle stanze del primo, secondo e quinto piano materiale elettronico.

I fatti nella tarda serata di martedì, quando alla sala operativa della Questura è arrivata una segnalazione partita dalla sicurezza grazie ai sistemi di videosorveglianza. Nei locali dell’ufficio pubblico si vedeva un uomo che, dopo aver forzato la porta d’ ingresso era entrato nello stabile in via Pier Luigi Nervi e aveva portato fuori un monitor tv per poi tornare dentro. I poliziotti della squadra volante si sono recati velocemente sul posto, scavalcando la recinzione e hanno trovato davanti alla porta d’ingresso delle Smart tv ed altri apparati elettronici. Quindi entrati nella sede decentrata del ministero hanno sorpreso l’uomo mentre armeggiava davanti ad alcuni distributori automatici. Lui non ha opposto resistenza ed è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto.

Terminati gli accertamenti di rito, su disposizione dell’A.G. l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima di questa mattina,