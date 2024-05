Simone Godano a Latina con il suo ultimo film “Sei Fratelli”

(foto dal set a Bordeaux con alcuni dei protagonisti)

LATINA – Simone Gòdano sarà a Latina sabato 11 maggio (alle 21) al cinema Corso per presentare il suo ultimo film “Sei Fratelli”. Dopo il successo della rassegna Lievito 2024 da poco conclusasi con un record di 5000 presenze, l’associazione culturale torna con un nuovo appuntamento “fuori festival”, e una formula molto apprezzata dal pubblico di Latina.

Il regista romano dialogherà con il pubblico in sala, al termine della proiezione insieme con l’attore Gabriel Montesi. “Vengo da una famiglia molto compatta e classica, padre, madre e due figli, ma la famiglia allargata mi ha sempre affascinato e l’ho scelta come arena. Poi mi interessava raccontare le persone, dei delusi, fratelli che anno bisogno di qualcuno su cui poter contare. Un film denso, ma anche leggero nel senso bello del termine”. Lo racconta così Godano, che lo ha scritto con Luca Infascelli e ha scelto per il ruolo dei fratelli, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Gabriel Montesi, Claire Romain, Mati Galey e Valentina Bellè.

Una sola tragica scena invece per Gioele Dix, nel ruolo del padre scombinato dei suoi sei figli, ma che resterà per tutta la durata della pellicola come voce narrante.

“Questo padre si trova davanti alla malattia e preferisce lanciarsi da una finestra dell’ospedale e morire, piuttosto che soffrire e qui il pensiero è andato a Monicelli“, racconta Godano, che abbiamo sentito per farci raccontare questo lavoro, partito tiepidamente al Box Office, ma passato rapidamente dall’undicesimo posto al sesto, grazie al passaparola.

Condurrà la serata il direttore artistico di Lievito, Renato Chiocca.