Giulia e Davide Cellacchi chiudono la rassegna “Novecento. Un secolo da scoprire”

LATINA – E’ affidata a due giovanissimi talenti di Latina, la chiusura di “Novecento. Un secolo da scoprire”, la rassegna di spettacolo dal vivo organizzata dal Comune di Latina, dal Museo Duilio Cambellotti e dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, inaugurata il 18 maggio scorso.

Nove spettacoli con artisti italiani e stranieri e un vasto repertorio musicale, dal Barocco al Novecento con incursioni nel Jazz e nelle tradizioni popolari, fino a creazioni contemporanee, nell’Arena del Museo Cambellotti dove sabato 29 giugno terranno il loro concerto Giulia Cellacchi (violino) e Davide Cellacchi (violoncello).

Figli d’arte, Giulia e Davide hanno iniziato prestissimo gli studi musicali e oggi vantano collaborazioni con grandi Maestri. Sono stati più volte ospiti delle stagioni del Campus. In occasione della conferenza stampa de Festival Pontino, la presidente del Campus, Elisa Cerocchi, ha annunciato che Giulia Cellacchi è stata di recente selezionata per il progetto “Suona con i Maestri” e il 28 luglio condividerà il concerto di chiusura del 60° Festival Pontino con tre grandi concertisti: Giovanni Gnocchi, Andrea Lucchesini e Marco Rizzi.

Il concerto esplora il repertorio del Novecento per violino e violoncello e si apre con una composizione del compositore russo Reinhold Glière, dal titolo 8 Pièces per violino e violoncello op. 39, scritta nel 1909 in stile tardoromantico. Il concerto proseguirà con una serie di duetti del compositore ungherese Béla Bartók , scritti nel 1931 per due violini, adattati per questa occasione per violino e violoncello. Il Duo op. 7 di Zoltan Kodály, opera giovanile del 1914, nel quale riecheggiano atmosfere della musica popolare magiara, chiuderà il concerto.

BIGLIETTO UNICO € 10,00

I biglietti potranno essere prenotati scrivendo a:

biglietteria@campusmusica.it (fino al venerdì entro le ore 17.00)

WhatsApp 3297540544

I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro le ore 20.30 del giorno del concerto

La biglietteria aprirà alle ore 19.30

INFO: tel. 329 7540544 e-mail: info@campusmusica.it

Sabato il Museo Cambellotti sarà aperto al pubblico dalle 16.00 alle 21.00