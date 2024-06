Latina, nuove nascite nel laghetto di Parco San Marco

LATINA – Nuove nascite in Parco San Marco dove mamma anatra, la femmina di germano reale, ha intorno nove anatroccoli. Sono nati in queste ore e un’altra schiusa è attesa a giorni. A darne notizia la responsabile del Patto di Collaborazione di Parco San Marco, Oriana Ciaccio che invita volontari e frequentatori dell’area a osservare e vigilare ed eventualmente segnalare se qualcuno dei piccoli dovesse avere difficoltà.

L’ultima nidiata non era stata fortunata: soggetti alla predazione di altri uccelli, alcuni nuovi nati erano morti e con ogni probabilità, durante lo sfalcio dell’area verde, è morta anche la mamma lasciando gli ultimi due piccoli da soli. Per nutrirli li hanno presi in affido due volontari e una volta resi più forti sono stati restituiti al loro ambiente, questo laghetto in centro città che è diventata una piccola oasi. La festa di liberazione è stata anche l’occasione per coinvolgere i bambini e svolgere attività di sensibilizzazione sui comportamenti da tenere. Individuare i due Germani tornati in libertà non è difficile, perché sono inseparabili.