Spiagge serene, un’equipe di medici e infermieri insegna il primo soccorso

LATINA – Imparare in spiaggia le manovre di primo soccorso e i comportamenti più giusti per vivere il tempo libero senza pericoli. E’ l’obiettivo del progetto Spiagge Serene che quest’anno interesserà anche Latina. Primo appuntamento, sabato 29 giugno, sulla spiaggia dell’Hotel Tirreno al Lido di Latina dove i bagnanti troveranno un’equipe multidisciplinare composta da infermieri e da figure di altre professioni sanitarie, da studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica, formati per fare educazione sanitaria e dare informazioni per fronteggiare le situazioni di emergenza.

Il progetto, ideato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, sperimentato positivamente dalle Asl del litorale romano, si allarga quest’anno alle Asl di Latina e Viterbo, con il contributo della Regione Lazio. Sedici in tutto le giornate (fino a settembre) durante le quali gli esperti promuoveranno in riva al mare stili di vita sani, svolgendo attività di sensibilizzazione sulla prevenzione di comportamenti a rischio e effettuando formazione nell’ambito degli interventi di primo soccorso. “Durante l’evento sarà distribuito materiale informativo – spiegano dalla Asl – e si inviteranno i bagnanti a partecipare alla dimostrazione sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle prime vie aeree, che si effettueranno presso la postazione sulla spiaggia, invitando i presenti anche a esercitarsi su un manichino” per dare “al maggior numero possibile di persone, indicazioni su comportamenti giusti da tenere in caso di piccoli inconvenienti in spiaggia e consigliare semplici azioni da eseguire per la gestione immediata di situazioni di pericolo per la salute, replicabili in ogni contesto di vita“.

«Lo spirito dell’iniziativa concepita dall’Ordine – ha dichiarato, Maurizio Zega, Presidente dell’OPI di Roma – è informare, educare e consigliare i cittadini a fare quel che è meglio per la loro salute raggiungendoli in spiaggia, in un momento dedicato al rilassamento e al recupero fisico e psichico, senza “aspettare” il cittadino in un ambiente “sanitario”. In una parola concretizzare i

concetti di proattività, prevenzione ed educazione sanitaria che sono la chiave della sanità del futuro».

Il 29 giugno in mattinata saranno attive le equipe di:

• Asl Latina, spiaggia Hotel Tirreno Latina

• Asl Roma 3 a Ostia Lido, spiaggia libera verde

• Asl Roma 4, Santa Severa, spiaggia adiacente al Castello

• Asl Roma 6 Anzio, Riviera Mallozzi

• Asl Viterbo, Tarquinia Lido, spiaggia libera a Piazza delle Naiadi

Calendario completo al link www.ausl.latina.it/primopiano/7935-spiagge-serene