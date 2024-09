Allerta maltempo, il richiamo della prefettura a Comuni ed enti: “Si facciano trovare pronti”

LATINA – Di fronte alle continue allerta meteo e alle conseguenze possibili del maltempo, la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella richiama tutti i Comuni e gli enti del sistema nazionale di protezione civile della provincia di Latina, ad effettuare le manutenzioni e a predisporre un sistema di allarme adeguato che sia massimamente efficace al momento del bisogno. La violenza dei fenomeni spaventa e bisogna tenersi pronti, predisponendo gli interventi necessari. In una nota la Prefettura fornisce dunque le indicazioni operative per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza legate a condizioni meteo avverse.

“Con la approssimarsi della stagione autunnale il preannunciarsi di fenomeni meteorici di particolare intensità che lo scorso anno hanno investito anche questa provincia si rende opportuno si legge nella nota adottare preventivamente provvedimenti atti a fronteggiare efficacemente gli effetti degli eventi calamitosi“, vi si legge. In particolare la prefettura raccomanda alle Amministrazioni comunali “di predisporre pianificazioni di emergenza soprattutto nelle aree dove maggiormente insistono i rischi idraulici e idrogeologici avviando le necessarie attività di prevenzione e previsione da porre in essere per affrontare in modo adeguato gli eventi calamitosi”.

Un richiamo specifico ai Consorzi di bonifica e in genere agli enti competenti per i bacini e le strutture idrauliche cui viene indicata “la necessità di eseguire la manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture di contenimento e deflusso delle acque e di operare la rimozione di ogni ostacolo che impedisca la regolare corrivazione”.

Quanto ai Comuni, vista la generale scarsa manutenzione che causa allagamenti prevenibili, viene evidenziata la necessità “di efficaci interventi di ripulitura delle scoline cittadina, delle grate di assorbimento e di ogni altra struttura idraulica anche complementare complementare”.

Sul fronte della comunicazione, la raccomandazione ad attivare “la ricezione automatica giorno e notte attiva degli allarmi meteo” integrando la telefonia fissa con quella mobile per poter avvertire “tempestivamente uno o più operatori di protezione civile del comune dell’arrivo di una comunicazione di pericolo, soprattutto negli orari di chiusura degli uffici per non vanificare i tempi di preavviso di imminenti situazioni emergenziali, necessari per predisporre opportune attività di contrasto, oppure per allontanare o mettere al sicuro la popolazione”.

L’invito finale è rivolto alle strutture dello Stato chiamate ad assicurare “oltre alla consueta operatività, il necessario supporto agli enti locali tutte le fasi tutte le fasi delle emergenza”.