Cisterna Volley, al Torneo “Spirito di Squadra” premiati Domenico Pace e Alessandro Fanizza

CISTERNA – Il weekend appena concluso ha regalato tante soddisfazioni al Cisterna Volley, capace di imporsi nella kermesse del torneo “Spirito di Squadra” battendo al Tie Break Padova in semifinale e in tre set il Guaguas in finale. Tanti gli aspetti positivi per il collettivo guidato da coach Falasca, solo dalla scorsa settimana a lavoro a ranghi completi e nel pieno della preparazione atletica. Oltre alla vittoria finale infatti, sono stati premiati due atleti del Cisterna Volley.

Si tratta di Domenico Pace, miglior libero della competizione, premio assegnato in memoria di Francesco Rampini, libero anche lui, che con il suo esempio e la sua passione per il volley ha ispirato la nascita della manifestazione dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2012.

“In questo torneo eravamo finalmente al completo – l’analisi del libero – Le sensazioni che mi porto dietro sono ottime. Non sono state partite facili, non siamo ancora al massimo della nostra condizione fisica ma la vittoria contro Padova è stata bella e sofferta, dove siamo stati bravi a portare il risultato a casa. Il giorno dopo ripetersi in finale con cinque set disputati il giorno prima non era semplice, nonostante tutto siamo riusciti a vincere in tre set contro il Guaguas. Il nostro è un bellissimo gruppo, personalmente sono molto contento del percorso che stiamo facendo giorno dopo giorno. In questi test ho sentito la fiducia della squadra. Ora ci aspetta un altro torneo dove l’obiettivo sarà sempre quello di rafforzare le nostre certezze, consapevoli che giocheremo un altro quadrangolare duro, ma noi ce la metteremo tutta per noi stessi e per la squadra”.

Allo stesso tempo, il palleggiatore classe 2004 Alessandro Fanizza ha ricevuto il premio dedicato alla memoria di Giampietro Rampini, rivolto al giocatore più giovane a essere sceso in campo nelle 4 gare del programma. Lo scorso anno il premio fu consegnato a un altro giocatore del Cisterna Volley, ossia Jacopo Tosti (2008).

“A prescindere dall’esito del torneo, sono stati due giorni davvero belli, in cui per la prima volta abbiamo affrontato una partita con la squadra al completo – racconta Fanizza – Siamo ovviamente soddisfatti di come è andata, le partite disputate erano di buon livello, considerando che con alcuni elementi del roster abbiamo avuto ancora poco tempo per conoscerci. Vincere è sempre bello e dà fiducia anche se sappiamo bene che il campionato sarà tutta un’altra cosa ma ci faremo trovare pronti”. Il giovane palleggiatore azzurro ha dato il suo contributo in entrambe le partite, subentrando in alcuni momenti a Baranowicz:”Cerco sempre di farmi trovare pronto per aiutare al meglio delle mie possibilità la squadra. Laddove c’è bisogno, provo sempre a fare il mio per dare il mio supporto al coach e alla squadra”.

Il Cisterna Volley tornerà nuovamente in campo Sabato 14 per la semifinale del “Trofeo del Codex e del Castello” di Corigliano.