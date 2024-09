Incidente mortale a Fondi, oggi l’interrogatorio di Ali accusato dell’omicidio stradale della compagna Mariagrazia Bedin

FONDI – Si svolgerà questa mattina l’interrogatorio di convalida per Ali Hoxha, il 22enne fermato con l’accusa di omicidio e lesioni stradali per la morte della compagna 24enne Mariagrazia Bedin (nella foto da Instagram) e per il ferimento del figlioletto di sei mesi della coppia. Ferita in maniera grave anche la sorella del giovane.

I quattro, nella notte tra venerdì e sabato, viaggiavano nell’auto guidata dal giovane padre che si è ribaltata più volte lungo la provinciale Sant’Anastasia con le conseguenze tragiche che si conoscono. Il conducente è stato fermato nelle ore successive ai fatti, dopo i risultati degli esami sul sangue eseguiti all’ospedale Dono Svizzero di Formia e si trova ora agli arresti domiciliari nella casa di Pontinia dove la famiglia viveva. Ma Ali è sotto accusa anche per la velocità alla quale viaggiava l’auto che secondo i primi rilievi era superiore a quella consentita sul tratto. Le indagini della Polizia stradale di Latina intervenuta vanno avanti, ma la Procura della Repubblica di Latina che ha aperto un’inchiesta, disporrà anche una perizia cinematica per stabilire con precisione che cosa sia accaduto.

Quello che è certo è che il bambino piccolo si è salvato, perché assicurato al suo seggiolino dove è stato trovato dai soccorritori intervenuti sul posto.

Una tragedia che ha causato un profondo cordoglio anche a Sabaudia dove Mariagrazia Bedin aveva vissuto con la famiglia prima di condividere casa con il compagno con il quale aveva avuto tre figli.