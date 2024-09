Latina Calcio sanzionato per i cori offensivi a Torre del Greco dice basta: “E’ pura inciviltà. Allontaneremo gli autori”

LATINA – Il Latina Calcio 1932 dice no ai cori razzisti e offensivi da parte della tifoseria: “E’ pura inciviltà” La dura presa di posizione del Club arriva con un comunicato ufficiale dopo la gara disputata a Torre del Greco che è costata alla società l’applicazione di una sanzione da parte del giudice sportivo proprio per il comportamento dei propri tifosi che, si cita, “durante la gara – si legge nella sentenza – hanno intonato, al 34°, 35° e 90° minuto, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.”

Anche in vista del prossimo impegno casalingo di lunedì 16 settembre contro il Foggia, “non è tollerato dalla società che al fine di sensibilizzare sul rispetto di tutti, ed in particolare delle altre squadre e tifoserie, ha adottato il codice di condotta dei tifosi a cui dichiarano di attenersi tutti coloro che acquistano un titolo di ingresso alle gare”.

“La società Latina calcio – prosegue la nota – condannando il perpetuarsi di tali comportamenti, auspica che sin dalla prossima partita casalinga con il Foggia cessino tali deplorevoli iniziative e che i propri tifosi possano adottare comportamenti corretti e rispettosi nei confronti di tutti”.

Ai tifosi che non apprezzano i cori offensivi anche l’invito a dissociarsene. “Rappresentano la grande maggioranza di coloro che assistono alle partite, esprimano il proprio dissenso durante le gare coprendo (le offese) con applausi ed ovazioni”.

La società ricorda anche le sanzioni e promette di applicarle. Sono previste proprio dal codice di condotta sottoscritto da chi entra allo stadio: “Adotteremo tutti i mezzi a disposizione per sensibilizzare tutti coloro che assistono alle gare su tali aspetti, in quanto a fronte del ripetersi di tali comportamenti adotteremo i provvedimenti previsti”. Ovvero: l’allontanamento prolungato dalla partecipazione alle gare dei tifosi non graditi o iniziative ancora più stringenti.

Certi della sensibilità di tutti i sostenitori della squadra, la società li invita ad una forte partecipazione alla prossima gara casalinga contro il Foggia che si disputerà lunedì prossimo 16 settembre alle ore 20.30.