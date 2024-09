Latina, in funzione tre nuovi scuolabus ibridi e cinque nuovi mezzi elettrici

LATINA – “Per il nuovo anno scolastico appena iniziato, sono pronti a partire tre nuovi scuolabus ibridi e cinque nuovi mezzi elettrici di nuova generazione”. Queste le parole di Gianluca Di Cocco, assessore ai Trasporti, nell’annunciare che i mezzi di trasporto per studenti sono stati interamente sostituiti.

“L’obiettivo di questa iniziativa – dichiara – è ridurre l’impatto ambientale del trasporto scolastico, grazie all’adozione di veicoli a basse o zero emissioni, e allo stesso tempo garantire un servizio più efficiente e accessibile per tutti gli studenti, in particolare quelli con esigenze speciali”.

A partire dal 23 settembre saranno in circolazione tre mezzi ibridi in grado di trasportare circa 45 studenti l’uno e cinque mezzi elettrici di nuova generazione per persone con disabilità, di cui uno potrà ospitare 11 persone più un accompagnatore e un autista, e gli altri quattro sette persone più l’accompagnatore e l’autista.

“Si tratta di un importante passo avanti verso una mobilità più sostenibile e inclusiva nel sistema scolastico ottenuta grazie al nuovo gestore del trasporto scolastico formato dall’Ati Ronci -Sordilli. Questo nuovo servizio, non solo risponde a un’esigenza ambientale, ma mira anche a migliorare la qualità della vita di molte famiglie e studenti, offrendo mezzi di trasporto sicuri, innovativi e rispettosi dell’ambiente. I nuovi veicoli contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2, supportando gli obiettivi di sostenibilità della città e promuovendo una cultura della mobilità più responsabile. Un primo passo verso un rinnovo più ampio anche della flotta dei trasporti pubblici, con l’intenzione di continuare a investire in tecnologie green per migliorare la qualità dell’aria e promuovere l’inclusione sociale nel settore dei trasporti”.

“L’introduzione delle nuove navette scolastiche e degli autobus per persone con disabilità – aggiunge l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone – rappresenta un servizio fondamentale a supporto degli studenti e delle famiglie, che potrà garantire un beneficio per tutto l’anno scolastico. Il progetto è in continua espansione, con l’obiettivo di migliorare sempre più l’accessibilità e la qualità dei trasporti scolastici, andando incontro alle esigenze di tutti”.