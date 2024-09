Lutto a Sabaudia per Gabriella Cario, la hostess morta su un volo Ita Airways

SABAUDIA – Lutto a Sabaudia per la morte di Gabriella Cario, la hostess della ITA che nel pomeriggio di sabato ha avuto un malore fatale mentre all’aeroporto di Reggio Calabria si imbarcava sul volo per Roma Fiumicino dove doveva prestare servizio. La donna, da quanto si apprende non era stata bene, ma voleva fare rientro a casa. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei passeggeri a bordo del volo delle 15,15 che è stato sospeso e i viaggiatori fatti scendere. Sono stati attivati i protocolli di soccorso con l’intervento del personale sanitario del 118 e della polizia aeroportuale, ma ogni tentativo si è rivelato vano, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Gabriella Cario era conosciutissima a Sabaudia dove viveva con il marito e i tre figli, il sindaco Mosca l’ha definita una donna solare, sempre sorridente e ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale anche a nome dei cittadini. Un lutto che ha colpito anche il giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, noto per i tanti spinosi casi giudiziari affrontati, fratello di Gabriella.

Martedì pomeriggio alle 15,30 saranno celebrati i funerali nella chiesa della Santissima Annunziata. Lascia il marito e tre figli.