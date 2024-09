X-Factor, la sfida con il guanto vocale di Jaqueline Branciforte conquista

APRILIA – Sono cominciate le selezioni di X-Factor e, come capita ormai sempre più spesso, tra i concorrenti passati al secondo turno c’è anche una cantante pontina. Con quattro “sì”, ha conquistato giudici e pubblico Jaqueline Branciforte. L’ artista originaria della Sicilia, che ha vissuto a lungo ad Aprilia dove è cominciata la sua carriera musicale, ha subito incuriosito perché ha portato sul palco un guanto vocale e una pedaliera che le permettono di “suonare la sua voce”, come ha spiegato lei stessa.

A lei la prima standing ovation della serata di selezioni con la sua personale interpretazione di “Keep on Running”. Al termine dell’esibizione, Achille Lauro, ha raggiunto Jaqueline sul palco e ha voluto provare il guanto.