Latina, un incontro per ricordare il Partigiano Brenta

LATINA – Ad un anno dalla morte, l’Anpi Latina ricorderà, in un incontro a lui dedicato, il Partigiano Fortunato Fusi conosciuto anche con il nome di battaglia “Brenta”. L’appuntamento proprio nel giorno della ricorrenza il prossimo 4 febbraio alle ore 17,30 nella sala conferenze della CGIL in via Cerveteri n. 2 a Latina.

Ne parleranno Teresa Pampena presidente provinciale dell’Anpi Latina, Laura Berti del comitato Anpi sezione Spaccatrosi e Salvatore D’Incertopadre, autore del libro “Nome di battaglia Brenta” pubblicato da Atlantide editore nel 2023. Introdurrà Maria Checchini presidente dell’anpi sezione Spaccatrosi. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Cora Craus.