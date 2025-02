Cisterna Volley cede il passo all’Itas Trentino, il match finisce 3-0

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley esce sconfitto dal recupero della dodicesima giornata di campionato, cedendo il passo a un’Itas Trentino impeccabile con il punteggio di 3-0. In vista del prossimo incontro contro l’Allianz Milano, ultimo impegno casalingo della Regular Season, la sfida con Trento ha rappresentato un’occasione per testare alcuni elementi della rosa che hanno saputo mettersi in evidenza alla Il T Quotidiano Arena.

Miglior realizzatore della formazione pontina è stato Efe Bayram, autore di 8 punti, di cui 2 a muro. Da segnalare anche il positivo rientro in campo di Enrico Diamantini, che si è distinto come miglior giocatore a muro della squadra con 2 blocchi vincenti. Nel corso del match, coach Falasca ha dato spazio anche a Michael Czerwinski, protagonista nel terzo set con 4 punti all’attivo, e ad Alessandro Fanizza in cabina di regia.

STATISTICHE STAGIONALI – Nonostante la prestazione sottotono di alcuni protagonisti, il Cisterna Volley continua a occupare posizioni di rilievo nelle classifiche individuali di rendimento della Superlega Credem Banca. Aleksandar Nedeljkovic si conferma il miglior muratore del campionato con 57 muri vincenti, mentre Theo Faure figura al quinto posto tra i migliori realizzatori della stagione con 329 punti, seguito da Jordi Ramon, che con 264 punti occupa la nona posizione. In seconda posizione tra i migliori liberi del torneo per numero di ricezioni perfette si trova invece Domenico Pace, che ha totalizzato 115 ricezioni con un’efficienza del 33,1%, preceduto soltanto da Andrea Marchisio.