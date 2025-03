Cisterna Volley, premio Credem Banca MVP a Theo Faure

CISTERNA DI LATINA – Il mese di febbraio ha rappresentato un capitolo fondamentale nella stagione del Cisterna Volley, con la storica qualificazione ai Play Off Scudetto della SuperLega Credem Banca. Tra i protagonisti di questo traguardo si distingue Theo Faure, autore di un finale di stagione di grande spessore, con i suoi attacchi che hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento dell’ottavo posto in classifica al termine della Regular Season. L’atleta transalpino, medaglia d’oro olimpica con la Francia, ha ottenuto il titolo di Credem Banca MVP del mese di febbraio grazie a prestazioni di altissimo livello. Nel mese appena trascorso ha collezionato due premi di MVP, nelle vittorie al tie-break contro Gioiella Prisma Taranto e Yuasa Battery Grottazzolina, e ha messo a segno un totale di 80 punti nei cinque incontri disputati.

L’opposto biancoblù riceverà il riconoscimento in occasione di Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off, in programma domenica 16 marzo alle ore 18:00 al Palasport di Viale delle Provincie, quando il Cisterna Volley ospiterà Itas Trentino. L’incontro sarà trasmesso in diretta su VBTV e Rai Sport, dando il via al secondo atto dei playoff.