LATINA – Il Latina Calcio 1932 giocherà mercoledì 12 a Monopoli la 31° giornata di serie C, in programma alle 18,30 al Veneziani. La conferenza stampa di presentazione della partita nella sala Stampa Amodio è cominciata da una riflessione sulla pesante sconfitta casalinga rimediata sabato dal Catania, mentre si attende proprio per domani l’annuncio del Tribunale Federale relativo all’esclusione della Turris dal campionato.