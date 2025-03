Regione Lazio, voucher per lo sport ai ragazzi tra i 6 e i 18 anni

La Regione Lazio annuncia il lancio, a partire da oggi, dell’avviso pubblico “Voucher per lo Sport”, un’iniziativa, in collaborazione con Sport e Salute, mirata a favorire l’accesso alla pratica sportiva per i giovani tra i 6 e i 18 anni.

Attraverso uno stanziamento complessivo, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, di 30 milioni di euro in tre anni (10 milioni per ogni annualità) verranno resi disponibili i voucher destinati ai ragazzi residenti nel Lazio – dando priorità ai giovani provenienti da contesti familiari in difficoltà economiche e sociali – per lo svolgimento dell’attività sportiva gratuita presso i beneficiari, ovvero Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche, Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, individuati con l’Avviso.

Un successivo Avviso, pubblicato da Sport e Salute, sarà rivolto ai destinatari, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari risultati idonei. Il ruolo di Sport e Salute sarà infatti quello di gestire i fondi e raccogliere le istanze delle ASD/SSD, degli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo e dei destinatari, garantendo un’efficace attuazione del progetto.

Modalità di erogazione dei voucher. Ogni giovane destinatario può ricevere un solo voucher del valore massimo di 500 euro che potrà essere utilizzato presso ASD/SSD ed ETS accreditati per la partecipazione ad attività sportive o centri estivi sportivi. Le attività devono garantire almeno otto ore mensili di pratica sportiva. I voucher sono gestiti tramite una piattaforma digitale, con codice univoco per monitorare le presenze e le attività. All’atto della candidatura ciascun beneficiario dovrà indicare nella apposita piattaforma: il periodo di attività; il numero dei posti disponibili; la durata complessiva espressa in mesi (per un massimo di 12); il costo mensile dell’attività; le ore mensili di attività garantite per il costo mensile indicato. Le candidature di Asd, Ssd ed Ets devono essere presentate sulla piattaforma messa a disposizione da Sport e Salute https://bandi.sportesalute.eu entro le ore 16 del 2 aprile 2025.

“Un risultato che mi sta particolarmente a cuore: 30 milioni di euro in tre anni per sostenere ‘Voucher per lo sport’, iniziativa della Regione Lazio in collaborazione con Sport e Salute – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca –. Si tratta di un Avviso Pubblico nell’ambito del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla pratica sportiva per i giovani dai 6 ai 18 anni, in particolare quelli appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Questo progetto è il segnale di quanto per noi sia significativo non lasciare indietro nessuno. Troppe famiglie fragili hanno difficoltà a far fare attività sportiva ai propri figli. Noi li sosterremo perché lo sport è un diritto costituzionale, favorisce l’inclusione, ma è anche veicolo di valori fondamentali per un sano sviluppo della persona. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra importante per cui ringrazio, oltre a Sport e Salute, l’Assessore Elena Palazzo”.

“Si tratta di una delle più importanti operazioni a favore dello sport di base messe in campo negli ultimi anni dalla Regione Lazio – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Turismo e Ambiente Elena Palazzo -. Attraverso uno stanziamento di 30 milioni di euro in tre anni continuiamo a investire sullo sport come strumento per l’inclusione sociale e per il benessere dei nostri ragazzi. Questo avviso, che nasce dalla collaborazione con Sport e Salute, è un’importante occasione per dare a molti ragazzi la possibilità di praticare sport gratuitamente. In tempi in cui il mondo giovanile manifesta profondi disagi, offriamo l’opportunità concreta di crescere in un ambiente sano dove si lavora per il loro benessere da ogni punto di vista”.

“Siamo orgogliosi di fare squadra con la Regione in una partita così importante per i cittadini – ha detto in video il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma -. La scelta del Presidente Rocca e dell’Assessore Palazzo di investire una somma cospicua in un progetto triennale dimostra la centralità dello sport nell’azione istituzionale e l’importanza della diffusione della pratica sportiva e dell’attività fisica nel processo di sviluppo e benessere della società. Siamo pronti a mettere a supporto della Regione entusiasmo e competenze non solo per questo progetto ma anche per le altre iniziative di inclusione e sviluppo sociale previste e nelle diverse azioni di sviluppo e riqualificazione dell’impiantistica sportiva laziale che a breve saremo pronti a presentare”