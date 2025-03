Donne & Sport – La lunga STRADA verso la parità”, incontro al Museo Cambellotti

LATINA – Avrà luogo giovedi 6 marzo alle ore 18 nel salone centrale del Museo Cambellotti di Latina l’incontro “Donne & Sport – La lunga STRADA verso la parità” a cura del Soroptimist International Club di Latina nell’ambito del progetto nazionale portato avanti dalla rete dei Club, con il patrocinio del Comune di Latina.

“Il valore dello sport – ricordano gli organizzatori – è stato recentemente sancito anche dalla Costituzione Italiana con la modifica del settembre 2023 nella quale si legge: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico- fisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale che necessita di trovare applicazione anche in ambito sportivo. Il progetto di Soroptimist International d’Italia si propone di far riflettere su questo divario e promuovere i valori sportivi affrontando i temi legati alla gender equality, alla parità di trattamento di uomini e donne, al contrasto agli stereotipi, e alle discriminazioni sia in ambito professionistico che amatoriale, agli aspetti legati alla prevenzione della violenza con un approccio inclusivo che consideri anche la disabilità”.

Prendendo spunto dal Centenario della 12° edizione del Giro d’Italia nel 1924, in cui prese il via Alfonsina Strada, unica donna nella storia del Giro ad aver gareggiato, Soroptimist svilupperà un progetto articolato in varie declinazioni fino a giungere idealmente all’edizione dei giochi olimpici invernali 2026. che si prevede essere la più equilibrata di sempre dal punto di vista del genere.

Attraverso la rete dei Club, nel biennio 2024/25 verranno promosse collaborazioni e realizzate azioni per sostenere questo cambiamento.

Nell’occasione saranno presenti due campionesse dello sport che racconteranno le loro storie ed esperienze di vita attraverso i volumi: “La percezione del secondo tocco” di Manuella Benelli (icona del volley mondiale) e “La criniera della leonessa” di Alessia Berra (argento nel nuoto alle paralimpiadi di Tokyo 2020). Le loro storie sono state pubblicate dall’editore di Latina Lab Dfg.