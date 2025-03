Latina, cambio di presidenza alla guida delle Attività Produttive

Questa mattina si è svolta la seduta della Commissione Attività Produttive del Comune di Latina, con all’ordine del giorno la nomina del nuovo Presidente. La decisione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni di Dino Iavarone, che ha lasciato l’incarico dopo essere stato eletto Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia per la Città di Latina.

L’incontro è stato anche l’occasione per Iavarone di tracciare un bilancio delle attività svolte nei quasi due anni alla guida della Commissione. Alcuni tra i temi più rilevanti affrontati in questo periodo, un ruolo centrale lo ha avuto l’Isola Pedonale del centro di Latina, l’aggiornamento del regolamento per i dehors (pedane e gazebo esterni alle attività di somministrazione bevande, locali, ristoranti, bar e pub), il dialogo con i sindacati di categoria di edicole e taxi, il controllo delle attività commerciali su aree private, con un focus particolare sul quartiere Nicolosi.

Iavarone ha ringraziato tutti i componenti della commissione per la collaborazione prestata e gli uffici del SUAP. Poi ha concluso facendo gli auguri di buon lavoro alla nuova Presidente Simona Mulè.