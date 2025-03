Fondi, in arrivo la Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi

Domenica 30 marzo, gli appassionati di MTB si daranno appuntamento a Fondi per una delle poche marathon interamente pianeggianti del calendario italiano. La gara, valida per la Race Cup Mtb Centro Italia e il Trofeo dei Parchi Naturali, si svilupperà su un percorso di 72 km dove sarà il ritmo a fare la differenza. Per chi preferisce distanze più brevi, sono disponibili anche i tracciati da 59 km e 20 km (cicloturistico).

Le iscrizioni stanno arrivando da tutta Italia, confermando la valenza nazionale dell’evento, come dimostrano i vincitori dello scorso anno, Vittorio Carrer e Mara Parisi. Il via verrà dato alle 10:00 da Via Scafa, sede di partenza e arrivo.

Ma la Marathon laziale non si ferma qui: oltre alla prova principale, ci sarà anche la gara gravel di 72 km, valida per il campionato regionale e come prova jolly del New Marathon Lazio. Spazio anche per Esordienti e Allievi, che correranno sul percorso cicloturistico, e per i più piccoli con la 4 Baby Short Track del Lago, organizzata insieme all’Happy Bike.