Terracina, uomo di 48 anni trovato morto sul ciglio della strada

Terracina – La notte scorsa i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina hanno rinvenuto un cadavere nel corso di un servizio di controllo del territorio. Il corpo appartenente ad un uomo di 48 anni, di origine indiana, è stato trovato sul ciglio della strada. Dopo poco il luogo è stato raggiunto dal personale del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Al fine di stabilire l’esatta causa dell’evento, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà eseguito un esame autoptico. Sono in corso le indagini dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Terracina per delineare

i contorni dell’accaduto.