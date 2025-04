Giovani e violenti, ammonito dal Questore un 14enne di Latina

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un ragazzo di 14 anni, residente a Latina, che nelle scorse settimane si era reso responsabile di una violenta aggressione, avvenuta per futili motivi, ai danni di un 16enne.

I fatti erano avvenuti a Cisterna di Latina, la vittima stava chiacchierando con un’amica quando l’aggressore gli si è avvicinato per parlargli in disparte minacciandolo che non si doveva più far vedere con la ragazza perché era la sua ex fidanzatina e lui ne era ancora innamorato. Sembrava finita così, con una stretta di mano, ma poco dopo l’aggressore si era ripresentato spalleggiato anche da alcuni amici e lo aveva colpito inaspettatamente con tre testate al volto, provocandogli una brutta frattura nasale e il taglio di un sopracciglio. L’altro, forse preso alla sprovvista, non aveva reagito.

Le attività svolte dalla Polizia di Stato intervenuta sul posto e gli accertamenti successivi hanno consentito al Questore di emettere l’ammonimento nei confronti del responsabile dell’aggressione. “Si tratta – spiegano dalla Questura – dellì’ applicazione delle disposizioni del decreto “Caivano” volto proprio a fronteggiare episodi di bullismo e criminalità minorile sempre più dilagante e di offrire una più effettiva e consistente tutela contro di essa. Una misura, quella emessa dal Questore, con la quale si mira a prevenire e contrastare la criminalità minorile, nella tutela sia del minore che dell’intera collettività”.

Il provvedimento, è stato notificato nella giornata di ieri anche agli esercenti la potestà genitoriale del minore che in quanto soggetti tenuti alla sorveglianza e all’assolvimento degli obblighi educativi nei confronti del minore, dovranno vigilare sul minore per evitare che incorra in nuovi reati.