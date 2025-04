San Valentino, al via i lavori per il nuovo centro sportivo:

Sono ufficialmente partiti questa mattina i lavori di riqualificazione del centro sportivo nel quartiere San Valentino. L’area è stata consegnata alla ditta aggiudicataria dell’appalto e sarà interessata da un intervento strutturato in due lotti, finanziato complessivamente con oltre 2 milioni di euro.

Il progetto, coordinato dall’architetto Paolo Valeri in qualità di Responsabile unico del procedimento, è sostenuto da un finanziamento di 700mila euro ottenuto attraverso il bando “Sport e Periferie 2020” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. A questa cifra si aggiungono 1.403.776 euro messi a disposizione dal Comune per completare il primo lotto di interventi, che prevede il rifacimento della pista e delle stazioni di atletica, il recupero del campo da calcio in erba naturale e il relamping delle torri faro con illuminazione a LED.

Il secondo lotto, finanziato con 212.787 euro dalla Regione Lazio, riguarderà invece la ristrutturazione funzionale degli spogliatoi e dei servizi igienici.

Il progetto di riqualificazione proseguirà con ulteriori lavori, finanziati nell’ambito del Contratto di Quartiere II “San Valentino”. Tra questi: la messa in sicurezza della tribuna, l’installazione di un impianto fotovoltaico, la costruzione di una seconda struttura sportiva dedicata al calcio, due nuovi campi da padel e la sistemazione degli spazi accessori e delle recinzioni esterne.

«Finalmente iniziano i lavori in un’area abbandonata da oltre dieci anni – dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici Andrea Santilli e allo Sport Gaetana Capasso –. Restituiremo al quartiere un centro sportivo moderno e multifunzionale, in grado di promuovere lo sport come forma di aggregazione e crescita sociale».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Valentino Matini: «L’apertura del cantiere rappresenta un momento importante per la città e per i residenti di San Valentino. Dopo oltre un decennio di abbandono, recuperiamo e rilanciamo un’infrastruttura fondamentale per la comunità, che tornerà a essere luogo di sport, condivisione e valori positivi».