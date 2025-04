Promozione del nuoto, la piscina comunale apre agli studenti degli indirizzi sportivi

Dieci giornate in piscina per i ragazzi che frequentano gli istituti scolastici ad indirizzo sportivo. L’iniziativa, finalizzata alla promozione delle discipline del nuoto, è stata fortemente voluta dal sindaco Matilde Celentano e dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato, avvalendosi dell’addendum contrattuale per la gestione della piscina comunale, inaugurata lo scorso gennaio, che impegna il concessionario a mettere a disposizione del Comune l’impianto, per un massimo di 10 giornate l’anno, per lo svolgimento di eventi gratuiti.

Con determinazione dirigenziale del servizio Sport e politiche giovanili, è stato approvato il calendario delle attività in favore dei ragazzi frequentanti le scuole ad indirizzo sportivo, gli istituti Frezzotti-Corradini e Leonardo da Vinci, il liceo Grassi e il Vittorio Veneto-Salvemini, che hanno presentato istanza di accesso alla piscina di via dei Mille. Si inizia lunedì 14 aprile, dalle 8 alle 14 e dalle 14.30 alle 15.30. Le giornate proseguiranno il 15 e 16 aprile, il 5, 6, 7, 13, 14, 20 e 27 maggio sempre con turni mattutini e del primo pomeriggio, suddivisi per istituti, con un massimo di 60 e un minimo di 19 studenti a turno.

“Lo sport – ha dichiarato il sindaco Celentano – rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e sociale, aiuta a creare in un ambiente multidimensionale, dinamico, ludico, adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio corpo, è uno strumento educativo e formativo e spesso è anticipatore dei mutamenti sociali. L’amministrazione comunale vuole essere di supporto alle scuole attraverso progetti sportivi volti al miglioramento delle pratiche individuali e di squadra. L’accesso all’impianto natatorio è stato a lungo interdetto, motivo per cui abbiamo voluto facilitare con questa calendarizzazione, che consente l’uso gratuito ai ragazzi, il ritorno in piscina degli alunni delle scuole ad indirizzo sportivo”.

“Aprire le porte della piscina agli studenti – ha affermato l’assessore Chiarato – è un modo per promuovere, a carattere generale, i valori fondamentali dello sport, vale a dire del rispetto delle regole, dell’autodisciplina, della cooperazione e dell’inclusione, e nello specifico delle discipline del nuoto per i loro benefici sul corpo e sulla mente. Nuotare attiva la circolazione e rafforza il sistema circolatorio, migliorando di conseguenza anche quello immunitario, migliora la resistenza e la respirazione, e rinforza la muscolatura migliorando la postura. Il nuoto promuove la socializzazione, abbassa i livelli di stress, riduce l’ansia e migliora la qualità del sonno e dell’autostima. E’ per queste ragioni che, a pochi mesi della riapertura della piscina, abbiamo voluto organizzare questa iniziativa, dando la possibilità a studenti che già seguono indirizzi di studio sportivo di avvicinarsi al nuoto. Latina ha sempre espresso campioni nel campo del nuoto e vorremmo, per le nuove generazioni, che si continuasse la tradizione”.