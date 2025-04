Damiano Errico torna a Latina con il workshop “L’energia della luce nel ritratto d’autore”

Damiano Errico torna a Latina quale ospite del Concorso Internazionale di Fotografia promosso da Latina Mater Ets, Fondazione Roma e Comune di Latina. Già ospite nel 2023, Damiano Errico parteciperà alla terza edizione del Concorso con il workshop “L’energia della luce nel ritratto d’autore”, che si terrà giovedì 22 maggio dalle ore 9.30 alle 17.30 presso il castello Caetani di Sermoneta.

L’incontro con il maestro di pittura Bruno Donzelli e quello con il maestro di fotografia Mimmo Jodice segnano la formazione artistica di Damiano Errico che, ancora oggi, continua a coniugare magistralmente pittura e fotografia. Espone in gallerie e musei, insegna e da anni si dedica alla fotografia delle emozioni e del ritratto: il workshop è una grande opportunità per conoscere e condividere le sue grandi passioni.

Avvicinando l’amore per la pittura a quello per la fotografia, Damiano Errico diventa autore di poesie visive delicate e raffinate, che parlano di eternità e riservatezza, autenticità e garbo: a rendere tutto più speciale, una location prestigiosa, il castello Caetani di Sermoneta, ospiti della Fondazione Roffredo Caetani che oggi tutela e conserva la dimora, nell’importante intento di perpetuare l’opera iniziata dal plurisecolare Casato.

Il castello Caetani, che ha visto il passaggio di ospiti illustri come imperatori, papi, principi e cardinali, e che ha ospitato grandiosi festeggiamenti (memorabili gli onori tributati a Carlo V che si recò in visita al castello il 2 aprile 1536 seguito da 1000 cavalieri e 4000 fanti nel 1536 ospite di Bonifacio I Caetani), accoglierà per un giorno fotografi amatori e professionisti che avranno il grande privilegio di respirare storia e magia in una giornata didattica per imparare l’arte del ritratto.

I posti sono limitati. Per avere informazioni e per prenotarsi: info@concorsointernazionalefotografia.it

www.concorsointernazionalefotografia.it/

Facebook e Instagram: @cinfotolatina