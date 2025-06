Alessandro Paletta eletto segretario provinciale di Noi Moderati

LATINA – Noi Moderati ha eletto il segretario provinciale di Latina, l’avvocato Alessandro Paletta. Nel primo congresso provinciale che si è tenuto oggi al circolo cittadino di Latina, il professionista è stato confermato alla guida del movimento.

I lavori sono stati presieduti da Pino Bicchieri, responsabile enti locali del partito, presente Mara Carfagna, segretaria nazionale. Ha portato il suo saluto la sindaca Matilde Celentano.

“Oggi – ha affermato Paletta – diamo corpo a una idea, quella di dare una casa ai moderati pontini dentro il centrodestra ma con una azione attiva e non di ratifica di decisioni altrui. Siamo eredi di una grande tradizione e Lupi, il nostro leader Nazionale, ha saputo portare a sintesi uno spazio politico che per lustri è stato maggioritario nel nostro paese. Noi non siamo figli di una improvvisazione ma dentro una grande tradizione. A Latina ed in altri Comuni sediamo in consiglio, leali alla maggioranze ma dialettici nelle scelte, una posizione politica che diventa patrimonio delle città.

Noi – continua – siamo alleati non allineati, capaci però di cercare sintesi, sebbene non sempre riscontriamo altrettanta lealtà corrisposta. “I nostri avversari – ha concluso – sono nel centro sinistra, la nostra politica sta nel centrodestra ma non siamo né mai saremo la succursale di un qualsiasi altro partito: proseguiremo con l’orgoglio di essere noi stessi e affermare i valori in cui profondamente crediamo, Moderati nei toni, ma determinati nelle scelte.”

Presenti Marco Di Stefano per il regionale e il capogruppo in consiglio comunale di Latina, Maurizio Galardo. Con loro alla presidenza Rossella Serrao consigliera comunale a Minturno.