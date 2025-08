Fabio Rampelli ospite alla serata di chiusura del ciclo di talk “A Better Tomorrow”

SAN FELICE CIRCEO – Si conclude stasera, lunedì 4 agosto alle ore 21.30, il ciclo di incontri estivi “A Better Tomorrow”, ideato dall’agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con BAT Italia, con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra cittadini, istituzioni e imprese su temi di attualità e impatto locale. L’evento finale, ospitato sulla terrazza panoramica di Vigna la Corte a San Felice Circeo, vedrà protagonisti l’on. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, e Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, nell’incontro “Dentro il motore della democrazia: dai retroscena all’azione”.

Nel corso dell’estate ‘A Better Tomorrow’ ha affrontato argomenti centrali come la sostenibilità ambientale, l’effetto dei dazi statunitensi e le ricadute negative sulle economie locali, la prevenzione sanitaria – con un focus sulla diffusione del virus West Nile nel Lazio e la riduzione del danno da fumo, vista attraverso il complesso di studi scientifici e analisi della piattaforma Omni – coinvolgendo centinaia di persone che hanno affollato il salotto buono del Circeo che si affaccia sul golfo pontino.

“Con questa serata chiudiamo un percorso fatto di partecipazione – commenta Livio Buffo, CEO di Cenacoli – Abbiamo discusso temi nazionali, proiettandoli anche sul piano locale, offrendo uno spazio di dialogo reale tra cittadini, amministratori e mondo imprenditoriale.”

Durante le giornate di ‘A Better Tomorrow’ non sono mancati eventi collaterali, tra cui la campagna di sensibilizzazione ambientale “Piccoli Gesti, Grandi Crimini” promossa da Marevivo, che ha raccolto interesse e partecipazione sul lungomare sanfeliciano.

“A sei anni dal progetto pilota, – spiega Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia – possiamo dire che, grazie a queste campagne la gente si è interessata al tema del littering, sviluppando una coscienza su questoargomento che si è tradotta in azioni quotidiane virtuose. ‘A Better Tomorrow’ è uno stile di vita che si realizza tramite queste iniziative e incontri come quelli del Circeo, dove c’è stato un dialogo vero fra cittadini e amministratori.”

La serata finale sarà preceduta da una degustazione di vini locali (ore 21, Vigna la Corte) e dalla distribuzione di materiale informativo relativo alle ricerche in corso sulla presenza di vitigni autoctoni non ancora registrati nell’area del Circeo. Una scoperta che, se confermata, potrebbe rappresentare una nuova risorsa per l’economia del territorio.