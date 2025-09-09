Caso Rosselli di Aprilia, la Gilda Insegnanti: “Situazione ancora critica, servono interventi urgenti”

Ad anno scolastico appena avviato, all’Istituto “Rosselli” di Aprilia il clima resta teso. A denunciarlo è la Gilda Insegnanti di Latina, attraverso la coordinatrice provinciale Patrizia Giovannini, che parla di “una situazione ancora critica e irrisolta”, frutto di una gestione precedente segnata da “scorrettezze e inadempienze”.

Nel mirino finiscono i provvedimenti disciplinari disposti dall’ex dirigente scolastica, la preside De Luca, trasferita dal 1° settembre in un altro istituto di Anzio. Nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza del suo incarico, la dirigente aveva firmato pesanti sanzioni nei confronti di numerosi docenti che, durante l’anno, avevano espresso posizioni critiche in collegio e nelle assemblee. Le misure – sospensioni fino a 13 giorni, tagli allo stipendio e alla carta docente – sono scattate a settembre, quando la preside non era più in carica.

“Si tratta di provvedimenti privi di adeguata documentazione e al di là delle prerogative di un dirigente scolastico” sottolinea Giovannini. “La normativa consente al massimo un rimprovero scritto o una censura, mentre per sanzioni più gravi è competente l’Ufficio scolastico territoriale. La dirigente avrebbe dovuto trasmettere gli atti all’ex Provveditorato, invece ha agito in maniera autonoma e illegittima”.

A questo si aggiungono questioni amministrative rimaste sospese: dal contratto d’istituto alle pendenze economiche non saldate. Il caso era già stato segnalato sia all’Ufficio scolastico provinciale che a quello regionale, che hanno disposto soltanto il trasferimento della dirigente, senza però fermare l’efficacia delle sanzioni.

“La nostra richiesta – conclude Giovannini – è che gli uffici dell’USP e dell’USR Lazio si coordinino per dare alla nuova dirigente indicazioni chiare sull’annullamento dei provvedimenti che colpiscono oltre 30 docenti, e che l’ex dirigente venga sanzionata per la sua gestione. In caso contrario siamo pronti a ricorrere alle vie legali contro tutti i responsabili”.