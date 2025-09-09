Aprilia, uomo trovato con cocaina e una pistola scacciacani senza tappo rosso

La Polizia di Stato di Aprilia ha denunciato in stato di libertà un uomo, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso. L’operazione è nata da un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio in città. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti in un esercizio commerciale, dove l’uomo, alla vista della pattuglia, ha cercato di disfarsi di sei involucri in cellophane, gettandoli dietro un frigorifero. Recuperati immediatamente, sono risultati contenere cocaina e derivati per un peso complessivo di quasi 3 grammi.

La perquisizione è proseguita sul veicolo e nell’abitazione del sospettato. All’interno del bracciolo dell’auto sono stati rinvenuti altri 19 involucri di cocaina, per circa 12 grammi di sostanza, mentre in casa i poliziotti hanno trovato una pistola scacciacani, replica di una Beretta 98, ma senza tappo rosso. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e vige la presunzione di innocenza. La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nella lotta allo spaccio e nella tutela della sicurezza sul territorio di Aprilia e dell’intera provincia.