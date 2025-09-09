Aprilia, 61enne arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento

Notte movimentata ad Aprilia, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, mentre è scattata anche una denuncia per danneggiamento. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva causato poco prima un incidente stradale in città, dandosi poi alla fuga. Allertati dal 112, i militari si sono messi sulle sue tracce riuscendo a fermarlo dopo un breve inseguimento. L’arresto non è stato semplice: il 61enne ha opposto resistenza, inveendo e minacciando i carabinieri anche dopo essere stato bloccato. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida, prevista per domani con rito direttissimo. I militari coinvolti, a causa delle lesioni riportate, hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Aprilia.