Raccontare Fondi e il Parco tra natura, storia e fede

Una passeggiata per scoprire i tesori naturalistici e spirituali del territorio di Fondi. È in programma sabato 13 settembre 2025 la nuova iniziativa della Pro Loco Fondi, realizzata con il patrocinio del Parco Naturale dei Monti Aurunci, nell’ambito della stagione regionale #viviparchidellazio.

L’appuntamento si intitola “Raccontiamo Fondi e il Parco: Passeggiata tra Natura, Storia e Fede – Alla scoperta della Foresta di Sant’Arcangelo e dell’eremo di Santa Maria Romana” e si inserisce nel progetto “Raccontiamo Fondi”, nato con l’obiettivo di valorizzare la memoria collettiva della città attraverso itinerari capaci di intrecciare racconti, tradizioni, testimonianze ed esperienze immersive.

Dopo gli eventi nel centro storico, tra vicoli e piazze, l’iniziativa approda ora negli scenari verdi del Parco dei Monti Aurunci. Il percorso si snoderà lungo il sentiero didattico della Foresta di Sant’Arcangelo, che custodisce biodiversità e panorami unici, con tappe all’Orto Botanico “Francescantonio Notarianni” e alla chiesa rupestre di Santa Maria Romana, eremo scavato nella roccia e simbolo della spiritualità benedettina e della tradizione eremitica locale.

La giornata alternerà momenti di educazione ambientale, approfondimenti storici e folkloristici, racconti sulla memoria collettiva e riflessioni sul valore del silenzio come patrimonio immateriale. Un’occasione per vivere un’esperienza collettiva e sostenibile, aperta ad escursionisti amatoriali, famiglie e turisti.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 a Fondi, nel parcheggio di Piazza Evangelista, e alle 9.00 presso l’ingresso del sentiero in località Le Crocette. Sono consigliati scarpe da trekking, abbigliamento comodo e pranzo al sacco per la pausa nell’area picnic.

“Un appuntamento che rientra nelle attività promosse dalla Regione Lazio per valorizzare le aree protette – sottolinea il presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli – e che rappresenta un modo per riscoprire la bellezza di Fondi e del Parco dei Monti Aurunci, rafforzando il senso di comunità attraverso un cammino condiviso fatto di natura, memoria e spiritualità”.