Sabaudia, approvata la mozione per il riconoscimento di Ventotene come “Capitale ideale d’Europa”

Il Consiglio Comunale di Sabaudia ha approvato all’unanimità la mozione per sostenere il riconoscimento dell’isola di Ventotene quale “Capitale ideale d’Europa”. L’iniziativa, proposta dal consigliere Marco Mincarelli e sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza, impegna l’Amministrazione a promuovere il progetto presso le istituzioni nazionali ed europee.

Con questo atto, la città rinnova il proprio legame con la storia e i valori europei, nel segno di Altiero Spinelli, che scelse Sabaudia come luogo di riflessione e scrittura e a cui la città ha dedicato uno spazio in zona centrale. Il percorso europeo di Sabaudia è testimoniato anche dai gemellaggi con Ventotene, Torre Pellice e Valsavarenche e dalle numerose iniziative culturali promosse insieme all’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli.

«L’unanimità con cui questa mozione è stata approvata è un segnale forte – ha commentato Mincarelli – Sabaudia si riconosce nei valori fondativi dell’Europa e si impegna a trasmetterli alle nuove generazioni. In questo momento storico, il Manifesto di Ventotene torna di straordinaria attualità come messaggio di unità e pace».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Alberto Mosca, che ha parlato di un voto «responsabile e lungimirante, nell’interesse delle nuove generazioni», sottolineando come l’integrazione europea rappresenti «l’unica strada per garantire democrazia, pace e sviluppo per tutti i popoli del continente».