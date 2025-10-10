Borgo Flora intitola le scuole a Mario Mazzeo, educatore e punto di riferimento per l’inclusione

Una giornata di emozione e riconoscenza ha accompagnato l’intitolazione delle scuole primaria e dell’infanzia di Borgo Flora a Mario Mazzeo, educatore e formatore che ha dedicato la vita all’inclusione e alla dignità delle persone con disabilità.

La cerimonia si è svolta ieri mattina nella struttura di via Filippo Corridoni, aperta dall’Inno d’Italia intonato dagli alunni del plesso. Sono intervenuti la dirigente scolastica Nunzia Malizia, il sindaco Valentino Mantini ed Ersilia Bosco, psicologa clinica, psicoterapeuta e vedova di Mazzeo. Tra momenti di commozione e applausi, è stato scoperto il pannello commemorativo dedicato all’educatore.

Mario Mazzeo, ipovedente dalla nascita e successivamente cieco assoluto, ha studiato a Cisterna e poi a Roma, dove si è laureato in Pedagogia e Psicologia. È stato docente e formatore presso l’Istituto “Augusto Romagnoli” della capitale, punto di riferimento per l’educazione dei minorati della vista. Nel corso della sua carriera ha formato generazioni di insegnanti e operatori, diffondendo una visione educativa fondata su autonomia, integrazione e rispetto della persona.

Per Mazzeo, la scuola doveva essere un luogo in grado di valorizzare le differenze, senza mai ridurre l’individuo alla propria disabilità. Il suo metodo univa rigore scientifico e attenzione concreta ai bisogni degli studenti, in particolare di quelli con pluriminorazioni, anticipando molti dei principi dell’inclusione moderna.

Nel pomeriggio, alle 16, la giornata è proseguita nell’auditorium “Damiano Malvi” della Scuola Volpi, con un convegno dedicato alla figura e all’eredità di Mazzeo, moderato da Adolfo Gente. Dopo i saluti istituzionali, sono intervenuti Ersilia Bosco, Marco Mazzeo (professore associato di Filosofia del linguaggio a La Sapienza), Iacopo Balocco e Iacono Balocco dell’Istituto Romagnoli di Roma.

La manifestazione si è conclusa con le esibizioni del coro “Claudia Pascale” e dell’Orchestra dei corsi a indirizzo musicale dell’I.C. Dante Monda–Alfonso Volpi, in un tributo collettivo a un uomo che ha saputo trasformare la propria esperienza in una lezione di vita e umanità.