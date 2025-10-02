Cisterna, in auto con targa e documenti falsi, ai vigili: “Non riconosco l’autorità dello Stato”

CISTERNA – Girava in auto a Cisterna con documenti falsi e con una targa del tutto singolare, poi quando è stato fermato ha dichiarato di non riconoscere l’autorità dello Stato e le leggi vigenti e per lui è scattato il sequestro del veicolo.

La Polizia Locale di Cisterna ha notato su Via Giovani Vittime della Strada una Mercedes con una targa con caratteri di colore rosso con solo lettere, senza alcun numero. L’uomo ha sostenuto di appartenere a una organizzazione denominata “Essenza Eterna” e di conseguenza di essere esente dall’osservanza delle normative stradali e amministrative. Ha quindi esibito un documento denominato “Universal Pass” che, a suo avviso, doveva assolvere alla funzione sia di documento di identità che di abilitazione alla guida.

Gli agenti lo hanno quindi sottoposto a fermo per l’identificazione, accompagnandolo presso il gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Latina per i rilievi fotodattiloscopici.

La targa apposta sul veicolo era una pura invenzione e quindi priva di validità legale.

Dagli approfondimenti è emerso che il veicolo era già stato sottoposto a fermo amministrativo da parte dello stesso Comando in occasione di un precedente controllo, e che la Patente di Guida del conducente risultava destinataria di un provvedimento di sospensione già notificatogli.

Per lui sono scattate state elevate pesanti sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada che hanno portato al sequestro amministrativo del veicolo per la sua successiva confisca.

Sono in corso ulteriori accertamenti e segnalazioni alle Autorità competenti per approfondire la posizione del soggetto in relazione alle sue dichiarazioni di appartenenza a presunte organizzazioni e al disconoscimento dell’autorità statale.