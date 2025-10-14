Rifiutano di  sottoporsi agli esami alcolemici e tossicologici scatta la denuncia

Due fatti analoghi si sono verificati uno a Sezze l’altro a Priverno. A Sezze durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un 42enne alla guida della propria auto in evidente stato di alterazione psicofisica e pertanto hanno deciso di effettuare degli accertamenti alcolemici e tossicologici, ma che quest’ultimo ha rifiutato. Il 42enne è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish ed una di marijuana, entrambe poste sotto sequestro e, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, saranno analizzate .

Anche a Priverno un 23enne è stato denunciato per lo stesso motivo. I Carabinieri erano intervenuti dopo il sinistro stradale in cui il ragazzo alla guida della propria auto, in fase di sorpasso, aveva urtato l’auto che lo procedeva, perdendo il controllo del veicolo e finendo la corsa fuori dalla sede stradale, nel senso opposto di marcia. Sul posto, oltre ai Carabinieri, erano intervenuti anche il personale del 118, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo avevano trasportato a mezzo ambulanza, presso l’ospedale di Terracina per gli accertamenti alcolemici e tossicologici, ma anche in questo caso l’uomo si era rifiutato.